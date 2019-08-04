Стало известно, из каких стран военные приехали в Псков на «Десантный взвод»

Рады приветствовать вас на овеянной славой Псковской земле. Международные соревнования по армейской выучке по накалу страстей и зрелищности не уступают мировым спортивным первенствам. Армейские игры вызывают все больший интерес как в России, так и за рубежом. С каждым годом география стран-участниц растет. В прошлом году в конкурсе «Десантный взвод» приняли участие 10 стран, а сегодня на плацу находятся представители 21 страны. Лучшие из лучших представителей десантных подразделений демонстрируют пример дружбы и сотрудничества между странами, которое направлено на борьбу с нашим общим врагом - международным терроризмом.