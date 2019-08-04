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Общество

Стало известно, из каких стран военные приехали в Псков на «Десантный взвод»

4 августа 2019 года, 10:26

В Пскове на полигоне «Завеличье» 3 августа открылся конкурс «Десантный взвод», являющийся частью Международных армейских игр. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, представлять десантные подразделения своих стран будут военнослужащие из 21 одной страны: России, Абхазии, Алжира, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизстана, Китая, Мали, Марокко, Сирии, Судана, Таджикистана, ЮАР, Камбоджи, Кубы, Шри-Ланки, Южной Осетии.

На открытии флаг поднял победитель прошлогодних Игр, гвардии сержант Александр Каравай.

Рады приветствовать вас на овеянной славой Псковской земле. Международные соревнования по армейской выучке по накалу страстей и зрелищности не уступают мировым спортивным первенствам. Армейские игры вызывают все больший интерес как в России, так и за рубежом. С каждым годом география стран-участниц растет. В прошлом году в конкурсе «Десантный взвод» приняли участие 10 стран, а сегодня на плацу находятся представители 21 страны. Лучшие из лучших представителей десантных подразделений демонстрируют пример дружбы и сотрудничества между странами, которое направлено на борьбу с нашим общим врагом - международным терроризмом.

Стало известно, из каких стран военные приехали в Псков на «Десантный взвод»Александр Кочетков, врио командующего ВДА

Псковская земля - родина доблести воинов под предводительством князя Александра Невского, бесстрашия солдат во время Великой Отечественной войны, самоотверженных офицеров и военнослужащих современной России. Для нас большая честь принимать «Десантный взвод» во второй раз. Мы верим, что эти дружеские состязания помогут укрепить военное сотрудничество между нашими странами.

Стало известно, из каких стран военные приехали в Псков на «Десантный взвод»Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области

Состязания состоятся на трех площадка: на полигонах «Завеличье», «Струги Красные» и на площадке приземления «Кислово». Закрытие состоится в Пскове 13 августа и будет вновь открытым для зрителей.

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