Михаил Ведерников назвал псковские города, выросшие благодаря железным дорогам

В воскресенье, 4 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Железнодорожная отрасль — системообразующее направление для всей промышленности, кровеносная система страны, которая объединяет всех её жителей, говорится в поздравлении.
Губернатор подчеркнул, что для Псковской области отрасль имеет особое значение. Он назвал населенные пункты, которые росли и развивались именно благодаря железнодорожным узлам и станциям. Это Новосокольники, Струги Красные, Плюсса, Бежаницы. Также глава региона отметил, что, невзирая на 500-летнюю историю города Дно, на его гербе изображено здание вокзала.
Без железных дорог немыслимо экономическое развитие государства. Но, кроме того, это не чуждая романтике сфера со своими традициями, которые давно вошли в культурный код России, дала десятки тем для произведений искусства, для писателей, художников и фотографов.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Также Михаил Ведерников отметил произошедшие в нашем регионе перемены в этой сфере. В частности, запуск «Ласточки» между Псковом и Петербургом. Псковом и Петрозаводском. В планах - транспортно-логистический хаб для «Моглино» и возобновление сообщения с Прибалтикой.
Губернатор пожелал железнодорожникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всевозможных профессиональных успехов.