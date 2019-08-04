Михаил Ведерников назвал псковские города, выросшие благодаря железным дорогам

В воскресенье, 4 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Железнодорожная отрасль — системообразующее направление для всей промышленности, кровеносная система страны, которая объединяет всех её жителей, говорится в поздравлении.

Губернатор подчеркнул, что для Псковской области отрасль имеет особое значение. Он назвал населенные пункты, которые росли и развивались именно благодаря железнодорожным узлам и станциям. Это Новосокольники, Струги Красные, Плюсса, Бежаницы. Также глава региона отметил, что, невзирая на 500-летнюю историю города Дно, на его гербе изображено здание вокзала.