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Общество / Армия

Михаил Ведерников: «Десантный взвод» в Псковской области – хорошая традиция

3 августа 2019 года, 14:43

В Пскове в субботу, 3 августа, состоялось торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод 2019». Мероприятие прошло на территории полигона «Завеличье». Началось оно с представление команд-участниц.

О готовности команд сообщил врио обязанности командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Флаг поднял победитель соревнований прошлого года Александр Каравай.

- Международные соревнования по армейской выучке по накалу страстей и зрелищности не уступают мировым спортивным первенствам, - сказал Владимир Кочетков.- С каждым годом количество стран-участниц преумножается. Здесь собрались лучшие представители своих государств. Они покажут не только свои навыки, но и дружбу между странами, которая направлена на противостояние мировому терроризму.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил приветственный адрес гостям и участникам соревнований. «Псковская земля — родина доблести воинов под предводительством князя Александра Невского, бесстрашия солдат во время Великой Отечественной войны, самоотверженных офицеров и военнослужащих современной России. Для нас большая честь второй раз принимать соревнования «Десантный взвод». Это становится хорошей традицией», - говорится в тексте.

Международный конкурс по полевой выучке «Десантный взвод» продлится в Псковской области до 13 августа. Участие в них принимают команды из 21 страны: Россия, Китай, Южно-Африканская Республика, Алжир, Марокко, Республика Абхазия, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Иран, Казахстан, Королевство Камбоджа, Киргизия, Куба, Мали, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, Республика Южная Осетия. Десантников ждут четыре этапа соревнований на полигонах Псковской области.

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