3 августа на горе Соколиха состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летия освобождения Псковского района

Эту дату район начал отмечать 1 августа. Основная же масса мероприятий пройдёт 3 августа на горе Соколихе.

В 12:00 от стоянки до памятника Александру Невскому пройдёт праздничный марш участников мероприятия.

С 12:20 до 13:00 состоится презентация сельских поселений «Тебя называют по имени-отчеству, святая как век, деревенька моя».

С 13:00 до 15:00 жители и гости Псковского района смогут увидеть тематическую концертную программу «С праздником, любимый район!».

С 15:00 до 16:00 будет организована детская интерактивная площадка, на которой пройдёт турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд.

С 16:00 до 17:30 для гостей праздника пройдёт фолк-батл «Народные узоры».

С 18:00 до 20:00 – эстрадная программа с участием артистов Пскова и Псковского района.