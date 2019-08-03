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Досуг

3 августа на горе Соколиха состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летия освобождения Псковского района

3 августа 2019 года, 08:56

Эту дату район начал отмечать 1 августа. Основная же масса мероприятий пройдёт 3 августа на горе Соколихе.

В 12:00 от стоянки до памятника Александру Невскому пройдёт праздничный марш участников мероприятия.

С 12:20 до 13:00 состоится презентация сельских поселений «Тебя называют по имени-отчеству, святая как век, деревенька моя».

С 13:00 до 15:00 жители и гости Псковского района смогут увидеть тематическую концертную программу «С праздником, любимый район!».

С 15:00 до 16:00 будет организована детская интерактивная площадка, на которой пройдёт турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд.

С 16:00 до 17:30 для гостей праздника пройдёт фолк-батл «Народные узоры».

С 18:00 до 20:00 – эстрадная программа с участием артистов Пскова и Псковского района.

3 августа на горе Соколиха состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летия освобождения Псковского района
Местом праздника станет гора Соколиха

Освобождение Псковского района от фашистов сопровождалось жестокими боями. 17 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции южнее Острова была прорвана оборонительная линия «Пантера» и началось отступление немецких войск, в результате которого были освобождены населенные пункты Псковщины, в том числе и Псков — 23 июля. Псковский район окончательно был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 27 июля 1944 года. А освобождение всего Псковского края завершилось 11 августа 1944 года освобождением Печор в ходе Тартуской операции.

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