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Досуг

Дефиле исторического костюма, конные состязания и два концерта ждут сегодня гостей «Железного града»

3 августа 2019 года, 08:44

Он проходит в Изборске с 3 по 4 августа. Его участниками станут более сотни реконструкторов. Они приедут из Москвы, Петербурга, Белгорода, Тулы, Великих Лук и Пскова.

В программе фестиваля - торжественное открытие, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, а также конные состязания.

В ходе сражений будет использована пиротехника и различные макеты. Всех гостей фестиваля у стен Изборской крепости ждет концерт средневековой музыки.

Дефиле исторического костюма, конные состязания и два концерта ждут сегодня гостей «Железного града»
Центральное событие этого дня - представление клубов

Программа 13-го Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» — 2019»:

3 августа

13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.

16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».

17:00 - конные состязания.

19:00 - концерт фолк-групп.

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