Дефиле исторического костюма, конные состязания и два концерта ждут сегодня гостей «Железного града»

Он проходит в Изборске с 3 по 4 августа. Его участниками станут более сотни реконструкторов. Они приедут из Москвы, Петербурга, Белгорода, Тулы, Великих Лук и Пскова.

В программе фестиваля - торжественное открытие, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, а также конные состязания.

В ходе сражений будет использована пиротехника и различные макеты. Всех гостей фестиваля у стен Изборской крепости ждет концерт средневековой музыки.