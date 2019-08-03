Дефиле исторического костюма, конные состязания и два концерта ждут сегодня гостей «Железного града»

Он проходит в Изборске с 3 по 4 августа. Его участниками станут более сотни реконструкторов. Они приедут из Москвы, Петербурга, Белгорода, Тулы, Великих Лук и Пскова.
В программе фестиваля - торжественное открытие, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, а также конные состязания.
В ходе сражений будет использована пиротехника и различные макеты. Всех гостей фестиваля у стен Изборской крепости ждет концерт средневековой музыки.
Центральное событие этого дня - представление клубов
Программа 13-го Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» — 2019»:
3 августа
13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.
14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.
14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.
15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.
16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».
17:00 - конные состязания.
19:00 - концерт фолк-групп.