Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг

Торжественное открытие «Десантного взвода» состоится через несколько часов

3 августа 2019 года, 08:30

Оно пройдет полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе). Начало в 10.30.

В программе - показательные выступления, пройдут интерактивные шоу и концертная программа, будет развернута выставка вооружения и военной техники. Выступит ансамбль песни и пляски ВДВ, боевые машины станцуют балет.

В конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» примут участие команды из 23 стран мира.

Торжественное открытие «Десантного взвода» состоится через несколько часов
Десантники нескольких стран продемонстрируют свое мастерство
фото Андрея Степанова

Соревнования пройдут в четыре этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово». На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап — это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

Добраться до места мероприятия можно на бесплатных автобусах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: «Десантный взвод» в Псковской области – хорошая традиция
В Псковской области появится свой «Сириус»
3 августа на горе Соколиха состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летия освобождения Псковского района
Дефиле исторического костюма, конные состязания и два концерта ждут сегодня гостей «Железного града»
Более 50 спортсменов станут участниками силового чемпионата мира по воркауту в Пскове
Предприятие по выращиванию хрена в Пустошкинском районе посетил Иван Штылин
Губернатор рассказал в Instagram о борьбе псковских десантников с терроризмом в Сирии
Марина Гаращенко высоко оценила ремонт, выполненный в дновской больнице
Учебное оборудование на 22 миллиона рублей закупили для новой школы в Дно

Комментарии

Авторизация
No comments
Псков праздничный: Куда пойти и чем заняться в День города

Досуг / Афиша
15 июля 14:00

Псков праздничный: Куда пойти и чем заняться в День города

Концерт певицы Натали, фестиваль водных фонариков и яркий фейерверк – чем ещё будут развлекать псковскую публику
Сыр закусываем пряником

Досуг
9 июля 11:27

Сыр закусываем пряником

Плохая погода не испугала гостей первого фестиваля в Бебешкино: они приехали и раскупили весь сыр, так что фестиваль пришлось сокращать до одного дня
Посудачили

Досуг
5 июля 13:39

Посудачили

Солнце жарит и палит – в озере судак шалит