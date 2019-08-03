Торжественное открытие «Десантного взвода» состоится через несколько часов

Соревнования пройдут в четыре этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово». На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап — это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

Добраться до места мероприятия можно на бесплатных автобусах.