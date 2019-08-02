Более 50 спортсменов станут участниками силового чемпионата мира по воркауту в Пскове

Силовой Чемпионат мира по воркауту пройдет 24 августа в Пскове. В соревнованиях примут участие свыше 50 атлетов из более чем 18 стран мира. Псков представят спортсмены регионального сообщества Street Workout Pskov. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В этапе на выносливость за чемпионские титулы будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам соревнований победителям будет присвоено звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенной весовой категории.

В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей — любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Силовой Чемпионат мира по воркауту пройдет при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018».

Мероприятие будет проходить по адресу: улица Воеводы Шуйского 9. Торжественное открытие запланировано на 13.00.