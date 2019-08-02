Губернатор рассказал в Instagram о борьбе псковских десантников с терроризмом в Сирии

Пост о службе псковских десантников в Сирии разместил 2 августа на своей страничке в Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007) 2 Авг 2019 в 3:22 PDT

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Глава региона отметил, что военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии ВДВ находятся в Сирийской Арабской Республике на передовой в борьбе с терроризмом.

«Наши десантники делают большое и нужное дело – возвращают детство сирийским детям, помогают вернуться в родной дом старикам и дарят надежду на мирное будущее древней сирийской земле!», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Все вместе и каждый из наших Героев в отдельности достойны глубочайшего уважения и признательности! Они - наша гордость и достойный пример для нашей молодёжи!», - заключил он.

Напомним, 3 августа в 10.00 на полигоне «Завеличье» состоится открытие международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод».