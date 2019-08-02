Марина Гаращенко высоко оценила ремонт, выполненный в дновской больнице

Марина Гаращенко оценила отремонтированный конференц-зал, кабинет невролога и лора, дерматолога, гинеколога, а также комнату отдыха водителей.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Вход в больницу оборудовали удобным пандусом для матерей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Автопарк будет располагаться рядом с больницей.

«Ремонт в больнице сделан на высоком уровне, а направленные на это деньги освоены в полном объеме и качественно», - подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, набор специалистов в медицинском учреждении – это «большая удача». Также председатель комитета подчеркнула важность наличия стоматологического кабинета со своим специалистом.

«Мне всё нравится, очень качественно сделано», - отметила Марина Гаращенко и призвала поддерживать благоустройство в надлежащем виде. «Я считаю, что через пару недель будем принимать объект в полном объеме», — добавила она.