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Общество

Марина Гаращенко высоко оценила ремонт, выполненный в дновской больнице

2 августа 2019 года, 14:18

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Марина Гаращенко оценила отремонтированный конференц-зал, кабинет невролога и лора, дерматолога, гинеколога, а также комнату отдыха водителей.

Марина Гаращенко высоко оценила ремонт, выполненный в дновской больнице
Марина Гаращенко проконтролировала ремонт больницы в Дно.
Фото Псковского агентства информации.
Вход в больницу оборудовали удобным пандусом для матерей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Автопарк будет располагаться рядом с больницей.

«Ремонт в больнице сделан на высоком уровне, а направленные на это деньги освоены в полном объеме и качественно», - подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, набор специалистов в медицинском учреждении – это «большая удача». Также председатель комитета подчеркнула важность наличия стоматологического кабинета со своим специалистом.

«Мне всё нравится, очень качественно сделано», - отметила Марина Гаращенко и призвала поддерживать благоустройство в надлежащем виде. «Я считаю, что через пару недель будем принимать объект в полном объеме», — добавила она.

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