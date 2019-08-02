Учебное оборудование на 22 миллиона рублей закупили для новой школы в Дно

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова и председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов посетили школу, строящуюся в Дно. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Татьяна Пахомова и Александр Седунов осмотрели спортзал, кабинеты школы, в которых в настоящее время собирают мебель. В процессе подготовки школы участвуют и родители.

«Для читального зала и библиотеки уже закуплено учебное оборудование на 22 миллиона рублей», - сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Николаевна.

Александр Седунов добавил, что новую школу можно и нужно использовать с точки зрения дополнительных возможностей, не только для детей, которые учатся в ней, но и для всего района.

«Всё должно использоваться. И даже если дети учатся в гимназии, в первой школе, в других школах, которые находятся не в самом районом центре, они могут сюда приезжать вместе с родителями и заниматься спортом, например», - подчеркнул он.

Кроме того, председатель комитета по образованию напомнил, что получить средства на строительство учебного заведения удалось благодаря губернатору Михаилу Ведерникову.

Отметим, что работы по благоустройству прилегающей к школе территории закончатся до 10 августа.