Работа комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершится в середине августа

Члены конкурсной комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области» уже посетили 17 муниципальных образований из 39 подавших заявки на участие. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Больше всего участников – в номинации «Красота, комфорт, порядок». Остальные заявки распределены в номинациях «Территория культуры» и «Самое здоровое поселение».

Планируется, что выезды конкурсной комиссии завершатся во второй половине августа. После этого комиссия обработает данные и определит победителей.

Целью конкурса является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.

Грантовую поддержку в этом году получат 18 муниципалитетов Псковской области: 6 городских и 12 сельских поселений.

Размер грантов для городских поселений составит 1 миллион рублей за первое место и 500 тысяч рублей – за второе. Для сельских поселений – 700 тысяч за первое место и 300 тысяч рублей – за второе. На эти цели в областном бюджете заложено 10,5 миллиона рублей.