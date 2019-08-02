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Общество

Городские власти: Желаем всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба

2 августа 2019 года, 10:08

Исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская и глава администрации города Пскова Александр Братчиков псковичей и военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск.

«Уважаемые псковичи, гвардейцы-десантники, ветераны ВДВ!

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравляем вас с 89-летием Воздушно-десантных войск России!

Этот день - не просто праздник самоотверженных, мужественных и отважных людей. Это праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто знает, что такое воинский долг и кодекс чести, кто не подведет и не предаст, кто, несмотря ни на какие трудности и преграды, способен защитить интересы государства и человеческую жизнь от любых посягательств.

Жители Пскова гордятся тем, что 76-я дивизия дислоцируется в нашем городе, Городе воинской славы, и по праву называют ее «псковской». Воины-десантники с честью несут почетную службу под боевым орденоносным знаменем дивизии, в центре которого - символ нашего города, псковский барс. Уверены, что вы и впредь будете хранить лучшие традиции «крылатой пехоты», надежно защищать национальные интересы нашей великой и непобедимой России.

Желаем всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия, и пусть вам всегда сопутствует удача!»

Напомним, 3 августа в 10.00 на полигоне «Завеличье» состоится открытие международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод».

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