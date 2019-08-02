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Общество

Судьбу кооператива «Дружба» обсудили в Дновском районе Татьяна Пахомова и Николай Романов

2 августа 2019 года, 09:58

Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому Николаем Романовым судьбу сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба» Дновского района. Об этом она сообщила на своей страничке ВКонтакте.

Судьбу кооператива «Дружба» обсудили в Дновском районе Татьяна Пахомова и Николай Романов
Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с Николаем Романовым судьбу СПК «Дружба» Дновского района.
Фото Татьяны Пахомовой.
«СПК «Дружба» сейчас находится в очень сложном положении из-за отсутствия собственных земель», - сообщила она.

По словам Татьяны Пахомовой, на сегодняшний день в кооперативе выращивают 500 голов скота и для нормального существования животных необходима земля, которую распродало предыдущее руководство.

«Варианты решения есть, но окончательное слово за сотрудниками хозяйства, которые должны определиться, какой путь выбрать», - написала советник губернатора.

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