Судьбу кооператива «Дружба» обсудили в Дновском районе Татьяна Пахомова и Николай Романов

Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому Николаем Романовым судьбу сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба» Дновского района. Об этом она сообщила на своей страничке ВКонтакте.

«СПК «Дружба» сейчас находится в очень сложном положении из-за отсутствия собственных земель», - сообщила она.

По словам Татьяны Пахомовой, на сегодняшний день в кооперативе выращивают 500 голов скота и для нормального существования животных необходима земля, которую распродало предыдущее руководство.

«Варианты решения есть, но окончательное слово за сотрудниками хозяйства, которые должны определиться, какой путь выбрать», - написала советник губернатора.