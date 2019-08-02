Сергей Грахов поручил ускорить монтаж системы вытяжки в строящейся дновской школе

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов поручил подрядчикам ускорить работу по монтажу системы вытяжки в столовой в строящейся дновской школе №50. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

По ее словам, 1 августа в ходе совещания в Дно Сергей Грахов дал срочные поручения по ускорению строительных работ.

«Сроки по сдаче школы сдвинулись, но работы ведутся безостановочно», - отметила Наталья Пахомова.

Она также сообщила, что 2 августа здание строящейся школы посетит председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Напоним, новая школа в Дно рассчитана на 500 мест и возводится вместо аварийного здания 1947 года постройки. На строительство выделено более 378 миллионов рублей.