Михаил Ведерников – десантникам: Каждая ваша победа с гордостью отмечается всем регионом

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником!

Каждый год этот праздник вместе с вами встречает вся Псковская область, ведь во всём регионе практически нет людей, чьи близкие, родственники или друзья не служили бы в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Каждая ваша победа, каждый подвиг единодушно и с гордостью отмечается всем регионом. И точно также все мы объединяемся, когда наши десантники сталкиваются с трудностями или вынуждены на передовой биться за честь и спокойствие нашей страны.

Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу и показывали исключительно высокий профессионализм, принимая на себя самые сложные задачи руководства страны.

Твёрдо уверен, что грозное оружие, которое вручила вам Родина, находится в надежных и умелых руках. Благодаря вашим усилиям вся страна может спать спокойно.

Особые слова приветствия — нашим ветеранам. В глазах подрастающего поколения вы — настоящие герои, чья сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания.

Благодарю вас за службу Родине, многолетний ратный труд и вклад в безопасное настоящее и будущее России.

Желаю крепкого здоровья, удачи и мирного неба! Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!