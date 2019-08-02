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Общество

Михаил Ведерников – десантникам: Каждая ваша победа с гордостью отмечается всем регионом

2 августа 2019 года, 09:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил воинов и ветеранов-десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником!

Каждый год этот праздник вместе с вами встречает вся Псковская область, ведь во всём регионе практически нет людей, чьи близкие, родственники или друзья не служили бы в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Каждая ваша победа, каждый подвиг единодушно и с гордостью отмечается всем регионом. И точно также все мы объединяемся, когда наши десантники сталкиваются с трудностями или вынуждены на передовой биться за честь и спокойствие нашей страны.

Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу и показывали исключительно высокий профессионализм, принимая на себя самые сложные задачи руководства страны.

Твёрдо уверен, что грозное оружие, которое вручила вам Родина, находится в надежных и умелых руках. Благодаря вашим усилиям вся страна может спать спокойно.

Особые слова приветствия — нашим ветеранам. В глазах подрастающего поколения вы — настоящие герои, чья сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания.

Благодарю вас за службу Родине, многолетний ратный труд и вклад в безопасное настоящее и будущее России.

Желаю крепкого здоровья, удачи и мирного неба! Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Михаил Ведерников – десантникам: Каждая ваша победа с гордостью отмечается всем региономМихаил Ведерников, губернатор Псковской области

Напомним, 3 августа в 10.00 на полигоне «Завеличье» состоится открытие международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод».

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