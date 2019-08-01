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Происшествия

Задержан башкир, который в Пскове во время пьянки до смерти избил собутыльника

1 августа 2019 года, 17:20

В Пскове арестовали мужчину, который нанес собутыльнику смертельный удар в голову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, к преступлению причастен 47-летний башкир, который в ночь на 26 июля выпивал с приятелем в одном из пабов на улице Народной в областном центре. Когда мужчины вышли на улицы, между ними вспыхнул скандал. Ударом руки злоумышленник отправил своего визави на асфальт, а сам убежал. Избитого мужчину нашли утром случайные прохожие. Госпитализация ему не помогла. Вскоре наступила смерть.

В данный момент подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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