Телефонный звонок от незнакомца стоил псковскому предпринимателю 180 тысяч рублей

49-летний доверчивый предприниматель из Пскова стал очередной жертвой криминального обмана. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во вторник, 31 июля, этому мужчине позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка и убедил псковича в том, что с его карты кто-то пытается украсть деньги. Мужчине лишь нужно было продиктовать реквизиты своей карты лже-сотруднику банка. Просьба была выполнена.

Незнакомец, получивший необходимые сведения, перестал поднимать рубку. А с банковского счета потерпевшего были похищены деньги в сумме более 180 000 рублей.

Пскович обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.