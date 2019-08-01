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Происшествия

Телефонный звонок от незнакомца стоил псковскому предпринимателю 180 тысяч рублей

1 августа 2019 года, 15:41

49-летний доверчивый предприниматель из Пскова стал очередной жертвой криминального обмана. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во вторник, 31 июля, этому мужчине позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка и убедил псковича в том, что с его карты кто-то пытается украсть деньги. Мужчине лишь нужно было продиктовать реквизиты своей карты лже-сотруднику банка. Просьба была выполнена.

Незнакомец, получивший необходимые сведения, перестал поднимать рубку. А с банковского счета потерпевшего были похищены деньги в сумме более 180 000 рублей.

Пскович обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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