Конкурс короткометражек принимает работы от талантливых псковичей до 1 октября

В Пскове начался прием заявок на конкурс молодежного короткометражного кино «Киномания». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Работы будут приниматься в виде ссылки на виртуальный диск с доступом для скачивания работы.Участникам нужно прислать заполненную заявку не позднее 1 октября этого года на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания».

Работа, длительностью не более 20 минут, должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей.

Номинации фестиваля:

1. «Влюблённые в кино» - категория для начинающих кинолюбителей. Здесь будет выбран – «Лучший молодёжный фильм».

2. «Кино – это жизнь» - категория для продолжающих и профессионалов. В этой категории представлены следующие номинации: «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссёра».