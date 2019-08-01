Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Конкурс короткометражек принимает работы от талантливых псковичей до 1 октября

1 августа 2019 года, 17:56

В Пскове начался прием заявок на конкурс молодежного короткометражного кино «Киномания». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Работы будут приниматься в виде ссылки на виртуальный диск с доступом для скачивания работы.Участникам нужно прислать заполненную заявку не позднее 1 октября этого года на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания».

Работа, длительностью не более 20 минут, должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей.

Номинации фестиваля:

1. «Влюблённые в кино» - категория для начинающих кинолюбителей. Здесь будет выбран – «Лучший молодёжный фильм».

2. «Кино – это жизнь» - категория для продолжающих и профессионалов. В этой категории представлены следующие номинации: «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссёра».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Задержан башкир, который в Пскове во время пьянки до смерти избил собутыльника
Как доехать до «Десантного взвода», чтобы не попасть в пробку: советы псковичам
Телефонный звонок от незнакомца стоил псковскому предпринимателю 180 тысяч рублей
Средства на лечение трёхлетней Киры Дегтярёвой будут собирать в Пскове на «Медовом фестивале»
Псковичи могут вернуть до 5 млн рублей на спецсчет дома за участие в программе по энергоэффективности
Ансамбль песни и пляски ВДВ исполнит 3 августа в Пскове «Крылатую пехоту» и «Синеву»
Износ коммунальных сетей в Псковской области составляет 78%
Увеличение платы за капремонт грядет с 1 января следующего года
«Басков весь изревнуется»: Фото Оксаны Фёдоровой в обнимку с дельфинами обсуждают в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Зарабатывают интерес

Культура / Наследие
30 июля 10:59

Зарабатывают интерес

Как полсотни волонтеров проводят время в графской усадьбе Волышово
Спасибо, Сан Саныч!

Культура
26 июля 09:42

Спасибо, Сан Саныч!

Стихи прозаика Александра Бологова стали настоящим откровением для его друзей
Россия отдаёт долг Пскову

Культура
23 июля 09:35

Россия отдаёт долг Пскову

Что стало с директорами объединенных Псковского и Изборского музеев, как новый руководитель собирается превратить для посетителей визит в музей в праздник, какой уникальный шанс выпал Пскову и кто решит судьбу филиалов