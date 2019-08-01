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Экономика / ЖКХ

Псковичи могут вернуть до 5 млн рублей на спецсчет дома за участие в программе по энергоэффективности

1 августа 2019 года, 12:34

За участие в программе по энергоэффективности можно получить до 5 млн компенсации от фонда капремонта, но не более 80 % от потраченных денег.

В программе могут участвовать жители многоквартирного дома, если они собирают деньги за капремонт на специальном счете. Об этом рассказал сегодня, 1 августа, председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды». 

От жильцов требуется провести модернизацию дома, которые в итоге снизят затраты на отопление, электричество и воду. К примеру, установить энергосберегающие лампочки и теплоузел, утеплить окна, пользоваться индивидуальными приборами учета.

По условиям программы, эффективность предпринятых мер оценит специальная комиссия. Если она сочтет их эффективными, фонд капремонта вернет до 80% затраченных средств, но не более 5 млн рублей.

Пока только 84 дома в Псковской области открыли свои спецсчета. Еще пятьсот домов собирают средства на спецсчете, которым распоряжается фонд капремонта.

Всего в Псковской области 4710 многоквартирных домов. 

Подробнее о программе энергоэффективности можно узнать в фонде капремонта. Пока в Псковской области никто из жителей многоквартирных домов не участвовал в подобной программе.
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