Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ансамбль песни и пляски ВДВ исполнит 3 августа в Пскове «Крылатую пехоту» и «Синеву»

1 августа 2019 года, 12:28

«Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ, а в заключительной части концерта исполнит гимн российских десантников - «Синева», который будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России начал свой славный творческий путь в далеком 1937 году как ансамбль красноармейской песни и пляски Киевского военного округа, насчитывая в своем составе 18 человек.

Ныне Ансамбль песни и пляски ВДВ России под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Омельянова занимает одно из ведущих мест среди самых популярных российских военных коллективов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом
Напомним, торжественная церемония открытия конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», участие в котором принимают команды из 21 страны, пройдет 3 августа на полигоне «Завеличье».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Конкурс короткометражек принимает работы от талантливых псковичей до 1 октября
Задержан башкир, который в Пскове во время пьянки до смерти избил собутыльника
Как доехать до «Десантного взвода», чтобы не попасть в пробку: советы псковичам
Телефонный звонок от незнакомца стоил псковскому предпринимателю 180 тысяч рублей
Средства на лечение трёхлетней Киры Дегтярёвой будут собирать в Пскове на «Медовом фестивале»
Псковичи могут вернуть до 5 млн рублей на спецсчет дома за участие в программе по энергоэффективности
Износ коммунальных сетей в Псковской области составляет 78%
Увеличение платы за капремонт грядет с 1 января следующего года
«Басков весь изревнуется»: Фото Оксаны Фёдоровой в обнимку с дельфинами обсуждают в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Карнавал лодочников

Общество
1 августа 11:35

Карнавал лодочников

Острович Александр Пожигин в костюме пупса на фестивале сапсерферов пришел к финишу пятым из 1200 участников
Ждём посадок

Общество
30 июля 17:05

Ждём посадок

Тополям, профнастилу и граффити — нет, колясочникам и восстановлению газонов — да: новые правила благоустройства обсуждают в Пскове
Псков – Рига: путь навстречу

Общество
30 июля 12:09

Псков – Рига: путь навстречу

2019 год, как известно, для Пскова знаменателен: в городе 26-29 июня здесь широко, феерично и незабываемо прошли Ганзейские дни Нового времени