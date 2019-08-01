Ансамбль песни и пляски ВДВ исполнит 3 августа в Пскове «Крылатую пехоту» и «Синеву»

«Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ, а в заключительной части концерта исполнит гимн российских десантников - «Синева», который будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России начал свой славный творческий путь в далеком 1937 году как ансамбль красноармейской песни и пляски Киевского военного округа, насчитывая в своем составе 18 человек.

Ныне Ансамбль песни и пляски ВДВ России под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Омельянова занимает одно из ведущих мест среди самых популярных российских военных коллективов.