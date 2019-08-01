Износ коммунальных сетей в Псковской области составляет 78%

Износ коммунальных сетей в Псковской области в среднем составляет 78%. Некоторые сети изношены на 100%. Такие данные привел председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, сегодня, 1 августа на встрече с журналистами в пресс-центре "Псковской правды".

- На протяжении последних десятилетий в сферу ЖКХ не вкладывали серьезных денег, не проводили их реконструкцию и модернизацию. Такая ситуация сложилась не только в Псковской области, но и по всей России, - сказал Сергей Грахов. - Сети, как уличные, так и внутридомовые находятся в плачевном состоянии. Тяжело обстоит дело и с объектами коммунальной инфраструктуры.

В случае 100% износа сетей, отремонтировать их невозможно.

Чтобы привести сети в нормативное состояние, по мнению чиновника, необходимо 10 млрд рублей.



