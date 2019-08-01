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Экономика / ЖКХ

Увеличение платы за капремонт грядет с 1 января следующего года

1 августа 2019 года, 12:12

Увеличение платы за капремонт ожидается с 1 января следующего года. Поднять тариф планируют на уровень инфляции, примерно 4-4,5 %. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, сегодня, 1 августа на встрече с журналистами в пресс-центре "Псковской правды". 

Собираемость взносов за капремонт в Псковской области составляет 89% и это один из самых низких показателей по России. В целом в нашей области сборы   на капремонт составляют 400 млн в год. И этих денег не хватает.  По мнению Сергея Грахова экономически эффективно увеличивать взносы в 7 раз, с 6  до 40 рублей с квадратного метра. Однако такое увеличение может привести к социальному взрыву.

-К увеличению взносов нужно подходить осторожно. Многие люди не потянут такой нагрузки на свой бюджет, - сказал Сергей Грахов. 

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