Увеличение платы за капремонт грядет с 1 января следующего года

Увеличение платы за капремонт ожидается с 1 января следующего года. Поднять тариф планируют на уровень инфляции, примерно 4-4,5 %. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, сегодня, 1 августа на встрече с журналистами в пресс-центре "Псковской правды".

Собираемость взносов за капремонт в Псковской области составляет 89% и это один из самых низких показателей по России. В целом в нашей области сборы на капремонт составляют 400 млн в год. И этих денег не хватает. По мнению Сергея Грахова экономически эффективно увеличивать взносы в 7 раз, с 6 до 40 рублей с квадратного метра. Однако такое увеличение может привести к социальному взрыву.

-К увеличению взносов нужно подходить осторожно. Многие люди не потянут такой нагрузки на свой бюджет, - сказал Сергей Грахов.