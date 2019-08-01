«Басков весь изревнуется»: Фото Оксаны Фёдоровой в обнимку с дельфинами обсуждают в соцсетях

«Радости полные штаны. Оказывается, в морском порту можно поплавать с дельфинами и белухами. Незабываемые ощущения. Шестой год отдыхаем в Сочи, но они не перестаёт удивлять», - написала она в социальной сети.

Поклонники тут же осыпали звезду десятками лестных и шуточных комментариев:

«Неподдельные эмоции, почти детские! Улыбка и сияющий взгляд – вот она естественная красота. Оксана, вы красавица», «Басков весь изревнуется», «Плавание с дельфинами это что-то запредельное! Моменты счастья и благости!», «Вот оно счастье».

Напомним, Оксана Федорова возглавила жюри всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед» и пригласила поучаствовать в нем всех желающих псковичей.