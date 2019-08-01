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Общество

Коммунисты в Пскове намерены протестовать против сноса памятника Владимиру Ленину

1 августа 2019 года, 11:01

Псковские коммунисты выступили с заявление против сноса памятника Ленину в центре города. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном отделении партии.

Коммунисты в Пскове намерены протестовать против сноса памятника Владимиру Ленину
КПРФ в Пскове: «Руки прочь от памятника Ленину».
Фото Андрея Степанова.
«В Пскове памятник вождю революции подвергается нападкам постоянно», - отмечается в заявлении бюро Комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Коммунисты напомнили, что 25 июля в ходе круглого стола глава города Пскова Александр Братчиков заявил, что существуют некие планы по реконструкции площади Ленина, в том числе и судьбе главного городского памятника.

В псковском областном комитете КПРФ завили: «поведение городских властей вызывает возмущение».

«Мы готовы поднять протестное движение по всей Псковской области, организовать акты гражданского неповиновения, сделать все, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным!», - заключили коммунисты.

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