На ремонт улицы Дзержинского в Дно планируют потратить 17 миллионов рублей

17 миллионов рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно. Об этом на своей страничке в Инстаграм написала советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

«8 миллионов рублей уже направлены на ремонтные работы улицы в нынешнем году. Планируется полное обновление дорожного покрытия и обустройство пешеходных дорожек», - сообщила она.

Эта тема уже обсуждалась 31 июля с председателем областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, исполняющим обязанности директора «Псковавтодор» Владимиром Шаляевым и директором Дновского филиала «Псковавтодора» Сергеем Васильевым.

В ближайший год Дновский филиал «Псковавтодора» получит асфальтоукладчик и сможет самостоятельно ремонтировать дорогу в городе.