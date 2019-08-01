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Общество

На ремонт улицы Дзержинского в Дно планируют потратить 17 миллионов рублей

1 августа 2019 года, 10:03

17 миллионов рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно. Об этом на своей страничке в Инстаграм написала советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

На ремонт улицы Дзержинского в Дно планируют потратить 17 миллионов рублей
Улицу Дзержинского в Дно отремонтируют в течение двух лет.
Фото Татьяны Пахомовой.
«8 миллионов рублей уже направлены на ремонтные работы улицы в нынешнем году. Планируется полное обновление дорожного покрытия и обустройство пешеходных дорожек», - сообщила она.

Эта тема уже обсуждалась 31 июля с председателем областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, исполняющим обязанности директора «Псковавтодор» Владимиром Шаляевым и директором Дновского филиала «Псковавтодора» Сергеем Васильевым.

В ближайший год Дновский филиал «Псковавтодора» получит асфальтоукладчик и сможет самостоятельно ремонтировать дорогу в городе.

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