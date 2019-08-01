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Культура

Экскурсовод в образе княгини Ольги будет ждать псковичей в Детском парке 7 августа

1 августа 2019 года, 09:56

В среду, 7 августа, в 16.00 в Пскове с участием княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича проведут презентацию первой экскурсионной программы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экскурсовод в образе княгини Ольги будет ждать псковичей в Детском парке 7 августа
Театрализованные экскурсии будут проводить в Псковской области.
Фото Андрея Степанова.
Отличительной особенностью подобных экскурсий будет особая подача исторических фактов с помощью театрализации и погружения в атмосферу эпохи.

Всех желающих оценить презентацию новой экскурсионной программу будут ждать в Детском парке у памятника княгине Ольге.

Продолжительно экскурсии от полутора до двух часов. Участие бесплатное, но необходима регистрация через электронный адрес: infopunktpskov@yandex.ru. 

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