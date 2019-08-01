Экскурсовод в образе княгини Ольги будет ждать псковичей в Детском парке 7 августа

23 июля 09:35 Россия отдаёт долг Пскову Что стало с директорами объединенных Псковского и Изборского музеев, как новый руководитель собирается превратить для посетителей визит в музей в праздник, какой уникальный шанс выпал Пскову и кто решит судьбу филиалов