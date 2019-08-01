Экскурсовод в образе княгини Ольги будет ждать псковичей в Детском парке 7 августа

В среду, 7 августа, в 16.00 в Пскове с участием княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича проведут презентацию первой экскурсионной программы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В среду, 7 августа, в 16.00 в Пскове с участием княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича проведут презентацию первой экскурсионной программы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Всех желающих оценить презентацию новой экскурсионной программу будут ждать в Детском парке у памятника княгине Ольге.
Продолжительно экскурсии от полутора до двух часов. Участие бесплатное, но необходима регистрация через электронный адрес: infopunktpskov@yandex.ru.