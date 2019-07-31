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Общество

На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора

31 июля 2019 года, 17:28

Дополнительный контейнер установила компания «Экопром» на улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов. Об этом пишет Псковское агентство информации.

На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора
Дополнительный контейнер установила компания «Экопром» в Пскове.
Фото из группы «Контроль.Псков» в Facebook.
По словам директора компании Сергея Пайста, сначала на указанной площадке был установлен контейнер объёмом 8 кубических метров. Пронаблюдав за накоплением мусора в течение шести месяцев, специалисты региоператора заметили, что в некоторых случаях количество мусора превышает вместимость контейнера.

В результате, был добавлен ещё один контейнер на 8 кубометров.

Сергей Пайст подчеркнул, что уже сейчас планируется ежедневный мониториг вывоза мусора , чтобы чётко представлять, какой объем мусора образуется в городе.

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