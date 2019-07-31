На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора

Дополнительный контейнер установила компания «Экопром» на улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Дополнительный контейнер установила компания «Экопром» на улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов. Об этом пишет Псковское агентство информации.
В результате, был добавлен ещё один контейнер на 8 кубометров.
Сергей Пайст подчеркнул, что уже сейчас планируется ежедневный мониториг вывоза мусора , чтобы чётко представлять, какой объем мусора образуется в городе.