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Общество

Жительница Борисовичей повелась на уговоры мошенника и перевела ему 60 тысяч рублей

31 июля 2019 года, 17:55

Доверчивая жительница Псковского района сама перевела деньги мошенникам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, 34-летней жительнице деревни Борисовичи 30 июля позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее банковской карты злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. И для решения проблемы предложил женщине перевести свои денежные средства с карты на новый счет. Ей была обещана новая карта.

Женщина перечислила более 60 тысяч рублей на указанный счет. Когда же поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Установлено, в частности, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

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