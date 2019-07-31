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Общество

Сергей Мезенцев зарегистрировался, как кандидат на пост главы Новоржевского района

31 июля 2019 года, 16:04

Замглавы администрации Новоржевского района Сергею Мезенцеву вручили удостоверение кандидата пост главы муниципалитета. Об этом он написал на своей страничке ВКонтакте.

Сергей Мезенцев зарегистрировался, как кандидат на пост главы Новоржевского района
Сергей Мезенцев стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 82,65% голосов.
Фото Сергея Мезенцева.
«Нас, кандидатов, целая команда. Для каждого это, в первую очередь, проверка на совесть, честность и стойкость», - написал он.

Сергей Мезенцев отметил, что, отработав некоторое время в должности заместителя главы

администрации, стал чётко представлять проблемы района и оценивать перспективы его развития.

«Уверен, что без поддержки губернатора и администрации региона перспектив у района не много», - заключил кандидат.

На выборы Сергея Мезенцева выдвинула «Единая Россия». Выборы главы Новоржевского района состоятся 8 сентября, в Единый день голосования.

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