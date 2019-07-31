Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Пресс-центр / Анонсы

Изменения в сфере ЖКХ станут темой пресс-конференции в редакции «Псковской правды»

31 июля 2019 года, 14:17

В четверг, 1 августа, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, участниками которой станут председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, и известный эксперт отрасли, член Общественной палаты Псковской области Сергей Корсаков.

Изменения в сфере ЖКХ станут темой пресс-конференции в редакции «Псковской правды»
Изменения в сфере ЖКХ обсудят в пресс-центре «Псковской правды».
Фото из личного архива участников пресс-конференции.
Журналисты вместе со спикерами обсудят изменения в сфере ЖКХ: обслуживание домов, капитальный ремонт, работу с ресурсоснабжающими организациями и размеры оплаты.

Свои вопросы вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях, в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жительница Борисовичей повелась на уговоры мошенника и перевела ему 60 тысяч рублей
На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора
Сергей Мезенцев зарегистрировался, как кандидат на пост главы Новоржевского района
Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом
Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области
Пол Родзянко хочет отреставрировать родовую усадьбу на Замковой горе в Усвятах
На вечер памяти протоиерея Павла Адельгейма приглашают псковичей 1 августа
Юлия Пересильд сыграет в спектакле худрука театра «Одеон» из Парижа
Новый асфальт, освещение и спортивный комплекс появятся в «Аллее ветеранов» в этом году

Комментарии

Авторизация
No comments