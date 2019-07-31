Изменения в сфере ЖКХ станут темой пресс-конференции в редакции «Псковской правды»

В четверг, 1 августа, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, участниками которой станут председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, и известный эксперт отрасли, член Общественной палаты Псковской области Сергей Корсаков.

Журналисты вместе со спикерами обсудят изменения в сфере ЖКХ: обслуживание домов, капитальный ремонт, работу с ресурсоснабжающими организациями и размеры оплаты.

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