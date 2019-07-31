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Общество

Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области

31 июля 2019 года, 13:52

Армен Мнацаканян по собственному покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области, который возглавлял с 2008 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за работу.
Фото Сергея Герасимова.
В среду, 31 июля, глава региона Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за многолетнюю эффективную работу и существенный вклад в развитие соцсферы Псковской области, вручив ему почётную грамоту.

Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области
Ольгу Евстигнееву уже представили коллективу Комитета.
Фото Сергея Герасимова.
Комитет по соцзащите Псковской области возглавит помощник главы региона по социальным вопросам Ольга Евстигнеева.

«В зоне ответственности Комитет по соцзащите почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», - поставил задачу новому руководителю глава региона.

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