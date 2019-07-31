Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области

Армен Мнацаканян по собственному покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области, который возглавлял с 2008 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Армен Мнацаканян по собственному покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области, который возглавлял с 2008 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В зоне ответственности Комитет по соцзащите почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», - поставил задачу новому руководителю глава региона.