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Общество

Пол Родзянко хочет отреставрировать родовую усадьбу на Замковой горе в Усвятах

31 июля 2019 года, 13:00

Почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Пол Родзянко хочет отреставрировать родовую усадьбу на Замковой горе в Усвятах
Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах.
Фото Псковского агентства информации.
Исполняющий полномочия главы Усвятского района Дмитрий Петров показал Полу Родзянко и генеральному директору художественно-реставрационной мастерской «Гильдия Мастеров» Юрию Волкотрубе родовую усадьбу и краеведческий музей.

По словам исполняющего обязанности главы района, гостей заинтересовала судьба памятника архитектуры и концепция его дальнейшего развития.

Напомним, на встрече с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой Пол Родзянко говорил о готовности помочь в реставрации усадебного дома Родзянко на Замковой горе в Усвятах.

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