Пол Родзянко хочет отреставрировать родовую усадьбу на Замковой горе в Усвятах

Почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах. Об этом пишет Псковское агентство информации.
По словам исполняющего обязанности главы района, гостей заинтересовала судьба памятника архитектуры и концепция его дальнейшего развития.
Напомним, на встрече с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой Пол Родзянко говорил о готовности помочь в реставрации усадебного дома Родзянко на Замковой горе в Усвятах.