На вечер памяти протоиерея Павла Адельгейма приглашают псковичей 1 августа

Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Ивановича Василёва (Октябрьский проспект, дом 19) приглашает всех желающих на вечер встречи, посвященный памяти протоиерея Павла Адельгейма, который был убит 3 августа шесть лет назад . Об этом «Псковской правде» сообщили в городской библиотеке.

В четверг, 1 августа, в 17.00 состоится презентация монографии «Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия. 1943-1961» церковного историка Ольги Борисовой из Москвы.

Книга посвящена церковной жизни с 1943-го по 1961-й годы, в 17 лет между двумя этапами открытых гонений на Русскую Православную церковь.

Напомним, 5 августа 2013 года психически нездоровый 27-летний москвич Сергей Пчелинцев ударом ножа убил Павла Адельгейма. Убийца прожил в доме священника три дня.