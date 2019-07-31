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Общество

На вечер памяти протоиерея Павла Адельгейма приглашают псковичей 1 августа

31 июля 2019 года, 12:26

Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Ивановича Василёва (Октябрьский проспект, дом 19) приглашает всех желающих на вечер встречи, посвященный памяти протоиерея Павла Адельгейма, который был убит 3 августа шесть лет назад. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской библиотеке.

На вечер памяти протоиерея Павла Адельгейма приглашают псковичей 1 августа
1 августа 2019 года Павлу Адельгейму исполнился бы 81 год.
Фото из открытых источников.
В четверг, 1 августа, в 17.00 состоится презентация монографии «Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия. 1943-1961» церковного историка Ольги Борисовой из Москвы.

Книга посвящена церковной жизни с 1943-го по 1961-й годы, в 17 лет между двумя этапами открытых гонений на Русскую Православную церковь.

Напомним, 5 августа 2013 года психически нездоровый 27-летний москвич Сергей Пчелинцев ударом ножа убил Павла Адельгейма. Убийца прожил в доме священника три дня. 

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