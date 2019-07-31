Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Список наиболее аварийных участков федеральных трасс составили для псковских водителей

31 июля 2019 года, 09:50

Дорожные полицейские Псковской области обращают внимание владельцев автомобилей на аварийные участки федеральных трасс, проходящих по территории соседней Тверской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Список наиболее аварийных участков федеральных трасс составили для псковских водителей
УГИБДД проинформировала об аварийных участках федеральных трасс.
Фото Андрея Степанова.

СПИСОК АВАРИЙНЫХ ТРАСС

- ФАД М-10 «Россия» – с 109 километра по 116 километра, со 130 километра по 140 километр, со 174 километра по 182 километр, с 203 километра по 208 километр, 225 километр, 241 километр, с 265 километра по 277 километр, с 295 километр по 301 километр, с 305 километра по 310 километр, с 319 километра по 320 километр.

- ФАД М-9 «Балтия» – со 188 километра по 189 километр, со 199 километра по 205 километр, с 311 километра по 317 километр, с 320 километра по 322 км.

- САД М-11 – с 209 километра по 210 километр, с 305 километра по 309 километра, с 327 километра по 328 километр, с 341 километра по 345 километр, с 364 километра по 368 километр, с 379 километра по 381 километр.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жительница Борисовичей повелась на уговоры мошенника и перевела ему 60 тысяч рублей
На улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов появился дополнительный контейнер для мусора
Сергей Мезенцев зарегистрировался, как кандидат на пост главы Новоржевского района
Боевые машины десанта станцуют балет на открытии конкурса «Десантный взвод» под Псковом
Изменения в сфере ЖКХ станут темой пресс-конференции в редакции «Псковской правды»
Ольга Евстигнеева сменила Армена Мнацаканяна на посту председателя комитета по соцзащите Псковской области
Пол Родзянко хочет отреставрировать родовую усадьбу на Замковой горе в Усвятах
На вечер памяти протоиерея Павла Адельгейма приглашают псковичей 1 августа
Юлия Пересильд сыграет в спектакле худрука театра «Одеон» из Парижа

Комментарии

Авторизация
No comments
Ждём посадок

Общество
30 июля 17:05

Ждём посадок

Тополям, профнастилу и граффити — нет, колясочникам и восстановлению газонов — да: новые правила благоустройства обсуждают в Пскове
Псков – Рига: путь навстречу

Общество
30 июля 12:09

Псков – Рига: путь навстречу

2019 год, как известно, для Пскова знаменателен: в городе 26-29 июня здесь широко, феерично и незабываемо прошли Ганзейские дни Нового времени
Бьёт — значит ответит

Общество / Закон
30 июля 10:20

Бьёт — значит ответит

Как работает полиция с пьяными дебоширами на улицах, сколько у нас в области семейных побоищ и что делать, если места для сдачи экзаменов в ГИБДД продают в интернете ушлые проходимцы