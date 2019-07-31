Список наиболее аварийных участков федеральных трасс составили для псковских водителей

Дорожные полицейские Псковской области обращают внимание владельцев автомобилей на аварийные участки федеральных трасс, проходящих по территории соседней Тверской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

СПИСОК АВАРИЙНЫХ ТРАСС

- ФАД М-10 «Россия» – с 109 километра по 116 километра, со 130 километра по 140 километр, со 174 километра по 182 километр, с 203 километра по 208 километр, 225 километр, 241 километр, с 265 километра по 277 километр, с 295 километр по 301 километр, с 305 километра по 310 километр, с 319 километра по 320 километр.

- ФАД М-9 «Балтия» – со 188 километра по 189 километр, со 199 километра по 205 километр, с 311 километра по 317 километр, с 320 километра по 322 км.

- САД М-11 – с 209 километра по 210 километр, с 305 километра по 309 километра, с 327 километра по 328 километр, с 341 километра по 345 километр, с 364 километра по 368 километр, с 379 километра по 381 километр.