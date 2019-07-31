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Культура

Русский шансонье Сергей Любавин выступит перед псковичами в честь Дня железнодорожника

31 июля 2019 года, 09:35

В воскресенье, 4 августа, на псковском стадионе «747» начнётся концерт в честь Дня железнодорожника. В 11.00 перед псковичами и гостями города выступит известный артист Сергей Любавин. Вход на концерт свободный, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Русский шансонье Сергей Любавин выступит перед псковичами в честь Дня железнодорожника
Псковичей и гостей города ждет встреча с известным артистом Сергеем Любавиным.
Фото oren.ru
Сергей Любавин – российский поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона, поэт и композитор. Лауреат премий «Шансон года» и многократный участник фестиваля «Эх, Разгуляй!».

По словам организаторов концерта, полностью живой звук, «есенинская» нота произведений, завораживающий и профессиональный тембр – вот, что притягивает людей к творчеству Сергея Любавина.

Напомним, отмечать День железнодорожника решили 30 июля, но в 1940 году перенесли праздник на первое воскресенье августа.

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