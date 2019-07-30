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Экономика

Открытие «Титан-Полимера» в «Моглино» соответствует национальной химической стратегии, уверены эксперты

30 июля 2019 года, 17:41

Открытие завода «Титан-Полимер» в Псковском районе соответствует «Cтратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года, поскольку сможет обеспечить замещение импортного полиэтилентерефталата текстильного за счет выпуска его пленочных, текстильных и специальных ассортиментов. На таком выводе настаивают эксперты отрасли, сообщается на сайте предприятия.

Указанная стратегия предусматривает полное импортозамещение полиэфирной продукции и создает возможность для развития более высоких переделов в различных отраслях промышленности.

«Производство полиэтилентерефталата текстильного является одним из самых перспективных направлений российской промышленности. При этом оно имеет высокую степень экологичности», - подчеркивают эксперты.

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Напомним, «Титан-Полимер» собираются открыть в особой экономической зоне «Моглино». 

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