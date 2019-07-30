Участок улицы Маргелова перекроют на несколько дней в связи с ремонтными работами

Из-за ремонтных работа на улице Юбилейной с 1 по 2 августа и с 4 по 9 августа закрывается для движения транспорта участок улицы генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной. В качестве объезда определены улицы Шестака и майора Доставалова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

При движении также просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.