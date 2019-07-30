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Общество

Губернатор о праздновании 75-летия Победы: Ни один ветеран не должен остаться без внимания

30 июля 2019 года, 16:00

Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области. Об этом стало известно 30 июля в ходе заседания оргкомитета, на повестке которого было несколько вопросов об организации празднования в 2020 году.

Глава региона поручил актуализировать списки участников войны, ответственно подойти к рассылке поздравительных открыток.

Ни один ветеран не должен остаться без внимания.


Губернатор о праздновании 75-летия Победы: Ни один ветеран не должен остаться без вниманияМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
По словам Михаила Ведерников, Псковская область направит обращение в министерство обороны России с просьбой оказать содействие в организации парада в 2020 году не только в Пскове, но и в городе на Ловати.

«Это города воинской слав, их жители вправе рассчитывать на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы», - отметил глава региона.

В 2020 году к 9 мая главе Себежского района было подготовить Идрицу к серии событий, так как посёлком тесно связано знамя Победы.

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