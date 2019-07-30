Комплексы загородного отдыха в Псковской области планируют полностью перестроить

В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей. Об этом 30 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей. Об этом 30 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.
Сейчас на территории Псковской области работают комплексы загородного отдыха, которые были возведены более 30 лет назад. Все эти здания необходимо не просто ремонтировать, но и перестраивать.
По словам губернатора, в настоящее время прорабатывается несколько вариантов строительства современных лагерей для детского отдыха. Первый такой проект планируют запустить в 2021-2022 году.