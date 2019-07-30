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Происшествия

Задержан безработный житель Усвят, застрявший на угнанном автомобиле в лесу

30 июля 2019 года, 13:01

В Усвятском районе по «горячим следам» задержали угонщика отечественного автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, от дома в деревне Бондарево утром 29 июля неизвестный угнал «ВАЗ-21140». Владелец легковушки, 70-летний мужчина, заявил о случившемся в полицию. Личность подозреваемого в угоне установили в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний безработный житель поселка Усвяты. Молодой челочек заприметил, что машина была не закрыта, а ключи находились в салоне.

Парень решил отправиться домой на чужом автомобиле, но застрял на лесной дороге недалеко от деревни Карпекино.

Здесь угнанный транспорт стражи порядка и обнаружили.

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