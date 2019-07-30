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Общество

Отреставрирован мемориал к 75-летию освобождения Красногородского района

30 июля 2019 года, 11:56

Великолукский агрохолдинг отреставрировал мемориал к 75-летию освобождения Красногородского района . Об этом пишет Псковское агентство информации.

Отреставрирован мемориал к 75-летию освобождения Красногородского района
Мемориал к 75-летию освобождения Красногородского района отреставрировал Великолукский агрохолдинг.
Фото предоставлено Великолукским агрохолдингом.
Последний раз реставрацию мемориала, воздвигнутого в июля 1941 года, проводили в 1980 году. В братских могилах мемориала были захоронены 671 красноармеец.

По словам представителей Великолукского агропромышленного холдинга, одной из главных задач они видят сохранение памяти о подвиге народа, приобщение молодёжи к важным историческим событиям России и выражение благодарности ветеранам за мирное небо над головой.

Напомним, 555-ю годовщину со дня основания поселка и 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в Красногородске отмечали 20 июля.

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