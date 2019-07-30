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Общество

На детской площадке в посёлке Дачное навели порядок благодаря волонтерам

30 июля 2019 года, 11:43

Советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова помогла добровольцам привести в порядок детскую площадку в посёлке Дачное. Об этом начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе сообщили на своей страничке в Инстаграм.

На детской площадке в посёлке Дачное навели порядок благодаря волонтерам
В посёлке Дачное волонтеры привели в порядок детскую площадку.
Фото Татьяны Пахомовой.
В уборке и покраске участвовали волонтеры из районной организации «Дно Добро».

Отдельную благодарность за помощь в организации Татьяна Похомова высказала Ивановой Галине Николаевне. «Результат будет радовать жителей и ребятишек к Дню деревни», - написала она.

Напомним, 12 июля советник губернатора подала в ТИК документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района.

На выборы 8 сентября ее выдвинула партия «Единая Россия».

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