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Культура

Юлия Пересильд будет смотреть вместе с фанатами свой новый фильм «Петербург. До востребования»

30 июля 2019 года, 11:22

Уроженка Пскова, известная российская актриса Юлия Пересильд сообщила на своей страничке в Инстаграм о запуске с 31 июля на Первом канале фильма «Петербург. До востребования», в котором она сыграла одну из главных ролей.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

«Мне было очень интересно там. Прекрасный Юрий Кузнецов, Александр Устюгов, Сергей Перегудов и много других прекрасных питерских артистов», - написала актриса.

Юлия Пересильд отметила, что фильм ей посмотреть ещё не удалось, поэтому подробностей своим подписчикам она рассказать не может.

«Буду смотреть вместе с вами, что из этого получилось. Обсудим. Всем хорошего дня!», - заключила она.

Напомним, в середине июля Юлия Пересильд дала советы по отдыху с детьми на море.

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