Юлия Пересильд будет смотреть вместе с фанатами свой новый фильм «Петербург. До востребования»

Уроженка Пскова, известная российская актриса Юлия Пересильд сообщила на своей страничке в Инстаграм о запуске с 31 июля на Первом канале фильма «Петербург. До востребования», в котором она сыграла одну из главных ролей.
Уроженка Пскова, известная российская актриса Юлия Пересильд сообщила на своей страничке в Инстаграм о запуске с 31 июля на Первом канале фильма «Петербург. До востребования», в котором она сыграла одну из главных ролей.
Юлия Пересильд отметила, что фильм ей посмотреть ещё не удалось, поэтому подробностей своим подписчикам она рассказать не может.
«Буду смотреть вместе с вами, что из этого получилось. Обсудим. Всем хорошего дня!», - заключила она.
Напомним, в середине июля Юлия Пересильд дала советы по отдыху с детьми на море.