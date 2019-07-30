Завтра днём в Дедовичах заработает мобильная приёмная прокурора области

В среду, 31 июля, с 15.00 в посёлке Дедовичи будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
В среду, 31 июля, с 15.00 в посёлке Дедовичи будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Прием состоится в здании прокуратуры Дедовичского района по адресу: Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7.
Запись на приём по телефонам 8(81136) 9-37-22 (прокуратура Дедовичского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).