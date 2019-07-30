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Общество

Завтра днём в Дедовичах заработает мобильная приёмная прокурора области

30 июля 2019 года, 10:39

В среду, 31 июля, с 15.00 в посёлке Дедовичи будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Завтра днём в Дедовичах заработает мобильная приёмная прокурора области
Зампрокурора области ответит на все интересующие жителей вопросы.
Фото Андрея Степанова.
На вопросы местных жителей ответит заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании прокуратуры Дедовичского района по адресу: Дедовичи, улица Комсомольская, дом 7.

Запись на приём по телефонам 8(81136) 9-37-22 (прокуратура Дедовичского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

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