Псковичам рассказали, как бесплатно добраться на открытие и закрытие «Десантного взвода»

На открытие и закрытие «Десантного взвода» зрители смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Бесплатные дополнительные автобусы будут ходить 3 и 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками на полигоне «Завеличье», 10 школы, улицы Юбилейной, магазине «Маяк», улице Маргелова и полигоне «Завеличье».
Также, на соревнования можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого продлили до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, которые двигаются по маршруту «Псков – Палкино».
Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организуют парковку на 300 автомобилей.
Отметим, что для автомобилистов 3 и 13 августа по улице Маргелова введут ограничение на остановку и стоянку транспорта.