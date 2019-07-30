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Общество

Псковичам рассказали, как бесплатно добраться на открытие и закрытие «Десантного взвода»

30 июля 2019 года, 10:11

На открытие и закрытие «Десантного взвода» зрители смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Бесплатные дополнительные автобусы будут ходить 3 и 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками на полигоне «Завеличье», 10 школы, улицы Юбилейной, магазине «Маяк», улице Маргелова и полигоне «Завеличье».

Псковичам рассказали, как бесплатно добраться на открытие и закрытие «Десантного взвода»
Интервал движения автобусов в среднем составит 10-15 минут
Фото Дарьи Хватковой.
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Также, на соревнования можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого продлили до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, которые двигаются по маршруту «Псков – Палкино».

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организуют парковку на 300 автомобилей.

Отметим, что для автомобилистов 3 и 13 августа по улице Маргелова введут ограничение на остановку и стоянку транспорта.

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