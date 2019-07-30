Псковичам рассказали, как бесплатно добраться на открытие и закрытие «Десантного взвода»

На открытие и закрытие «Десантного взвода» зрители смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Бесплатные дополнительные автобусы будут ходить 3 и 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками на полигоне «Завеличье», 10 школы, улицы Юбилейной, магазине «Маяк», улице Маргелова и полигоне «Завеличье».