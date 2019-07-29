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Общество

Отдел фестивалей планируют создать на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области

29 июля 2019 года, 17:36

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей. Об этом заявил 29 июля Михаил Ведерников на совещании, в ходе которого глава региона подвел итоги проведения Ганзейских дней в Пскове.

В ближайшее время будут подготовлены письма в правительство по поддержке тех мероприятий, которые проходили в рамках Ганзейских дней.


Отдел фестивалей планируют создать на базе Театрально-концертной дирекции Псковской областиМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
«Если будет структура, которая возьмет на себя функцию организации таких мероприятий, со временем все они выйдут на высоких профессиональный уровень», - уточнил губернатор.

Глава региона поручил представить ему в ближайшее время кандидатуру возможного руководителя будущего отдела фестивалей.

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