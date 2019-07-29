Отдел фестивалей планируют создать на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей. Об этом заявил 29 июля Михаил Ведерников на совещании, в ходе которого глава региона подвел итоги проведения Ганзейских дней в Пскове.
На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей. Об этом заявил 29 июля Михаил Ведерников на совещании, в ходе которого глава региона подвел итоги проведения Ганзейских дней в Пскове.
В ближайшее время будут подготовлены письма в правительство по поддержке тех мероприятий, которые проходили в рамках Ганзейских дней.
Глава региона поручил представить ему в ближайшее время кандидатуру возможного руководителя будущего отдела фестивалей.