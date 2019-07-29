Зрелищной и насыщенной назвал Михаил Ведерников программу Ганзейских дней

«Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне. Можно сказать, что программа была зрелищной и насыщенной», - заявил 29 июля глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.
По словам губернатора, культурные мероприятия Ганзы собрали 70 тысяч человек.
Действительно, было непростое мероприятие, к которому регион готовился 6 лет. У каждого была возможность сделать свой вклад в проведение праздника.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиКроме того, глава региона подчеркнул, что те мероприятия, которые прошли в рамках Ганзейских дней, станут постоянными.
На их организацию будут закладывать средства в областной бюджет.
Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Масштабный фестиваль собрал в городе порядка 200 тысяч гостей и участников.