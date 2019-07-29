Зрелищной и насыщенной назвал Михаил Ведерников программу Ганзейских дней

«Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне. Можно сказать, что программа была зрелищной и насыщенной», - заявил 29 июля глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

По словам губернатора, культурные мероприятия Ганзы собрали 70 тысяч человек.