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Спорт

В первые дни августа на псковском пляже пройдёт открытый чемпионат по пляжному волейболу

29 июля 2019 года, 17:55

Открытый чемпионат по пляжному волейболу среди команд Северо-Западного федерального округа «Кубок княгини Ольги» в 12-й раз пройдет в Пскове со 2 по 4 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заявки на участие уже поступили от 23 мужских и 17 женских команд из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а также из Калининградской и Рязанской областей.

В первый день состязаний запланированы квалификационные игры. По итогам соревнований команды-победители получат право представлять Северо-Западный федеральный округ на финале Чемпионата России, который пройдет в начале сентября в Анапе.

Кроме того, 1 августа на городском пляже Пскова пройдет чемпионат по волейболу среди государственных и муниципальных служащих. 

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