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Общество

Голосование в полуфинале конкурса «Самый дружный класс – 2019» завершится через месяц

29 июля 2019 года, 17:11

Остался ровно месяц до подведения итогов второго этапа фотоконкурса «Самый дружный класс – 2019», участниками которого стали нынешние выпускники со всех районов Псковской области.

По состоянию на понедельник, 29 июля, в голосовании лидируют выпускники из Новоржева, Печор и Новосокольников.

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, «Псковская правда» обязательно напомнит ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2018-2019 учебного года.

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование второго этапа завершится 29 августа в 12.00. После подсчета и анализа голосов будет выявлена тройка финалистов со всей области.

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 30 августа. Голосование будет остановлено 16 сентября в 12.00. В этот день мы узнаем победителя, которому достанется подарок для классного руководителя – поздравительная статья. Он выйдет в газете «Псковской правда – Вече» ко Дню учителя.

Дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

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