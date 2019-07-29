В Пскове арестовали мужчину, укравшего у ветеранов юбилейные медали

В Пскове арестовали мужчину, обвиняемого в краже юбилейных медалей у бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, днем 23 июля подозреваемый незаконно проник в дачный дом пожилых супругов в псковской деревне Поддубье, откуда украл юбилейные медали, врученные им как бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Сейчас злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.