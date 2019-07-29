Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове арестовали мужчину, укравшего у ветеранов юбилейные медали

29 июля 2019 года, 16:23

В Пскове арестовали мужчину, обвиняемого в краже юбилейных медалей у бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, днем 23 июля подозреваемый незаконно проник в дачный дом пожилых супругов в псковской деревне Поддубье, откуда украл юбилейные медали, врученные им как бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Сейчас злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Зрелищной и насыщенной назвал Михаил Ведерников программу Ганзейских дней
Голосование в полуфинале конкурса «Самый дружный класс – 2019» завершится через месяц
Подарки малышам, родившимся в этом году, начали выдавать в Псковской области
Шестилетний тюремный срок грозит псковичу, угнавшему иномарку за 1 миллион рублей
Соревнования по дрифту в Пскове для удобства будут транслировать на большой экран
Впервые в Псковской области пройдёт Всероссийский форум молодых семей
Божена Рынска на фотосессии в псковской усадьбе Ореховно сломала руку (ФОТО)
Двоих жителей Смоленска задержали в Куньинском районе из-за кражи аккумуляторов
В очередной раз псковичей призвали сдать оружие и получить за это деньги

Комментарии

Авторизация
No comments
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)
Детская распродажа

Происшествия / Преступление
5 июля 14:25

Детская распродажа

Молодая псковичка не хотела отдавать нежеланного ребенка в приют и решила сама найти ему новую семью